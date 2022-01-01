Сельчук Байрактар о фестивале «Технофест-2022», который пройдет в Азербайджане

Технический директор «Baykar» Сельчук Байрактар поделился в своем Twitter-аккаунте о фестивале «Технофест-2022, который состоится в Азербайджане.
Он поделился фотографиями флагов Турции и Азербайджана, написав «В наших кодах есть национальный технологический шаг».
Отметим, что процесс обновления «Технофеста» завершен. «Мы готовы к 2022 году», — говорится в публикации.
Kodlarını #MilliTeknolojiHamlesi‘yle güncelleyenlerin festivali #Teknofest…#TeknofestKaradeniz 🇹🇷#TeknofestAzerbaycan 🇦🇿#MutluYıllar 🌍 https://t.co/M13uF23EkL
— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) January 1, 2022