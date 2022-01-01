Завтра в тоннеле на проспекте Зии Буниятова будет проводиться ремонт

2 января с 12:00 до вечера будет проводиться ремонт системы освещения в 1-м тоннеле, расположенном в части проспекта Зии Буниятова от перекрестка Короглу в направлении круга 20 Января.

Информацию об этом распространило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА). В указанный период движение транспортных средств по туннелю будет временно ограничено и переведено на боковую дорогу проспекта.

«Просим водителей быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения при проезде по данной местности в течение указанного времени.

Приносим извинения за возможные временные неудобства», — говорится в сообщении.