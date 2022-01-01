Индийская компания продаст Азербайджану оборудования на $700 млн.

Индийская компания Ram Charan Co заключила сделку на 700 миллионов долларов на поставку установок по переработке отходов для Kafkans Finanz LLC, расположенной в Баку. Компания поставит и установит установки по переработке отходов с декабря 2022 года в промышленных районах в окрестностях Баку.

В заявлении компании говорится, что она будет строить, эксплуатировать и передавать эти высококачественные установки по переработке отходов в развивающиеся промышленные районы Азербайджана, чтобы помочь управлять промышленными стоками и возвращать значительное количество энергии в эти промышленные районы. Установленные блоки будут иметь мощность для выработки до 200 мегаватт (МВт) энергии на начальном этапе.

Технология, используемая Ram Charan, позволяет получить нулевой токсичный остаток и может использоваться для преобразования всех типов несортированных отходов в энергию, не оставляя следов для окружающей среды.