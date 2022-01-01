Пашинян в новогоднем поздравлении привал задействовать в армии больше женщин

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в поздравительном послании соотечественникам по случаю Нового года и Рождества заявил о необходимости создания в стране профессиональной армии.

«Ключевой задачей является реформа наших Вооруженных сил, нашей армии. Армения должна иметь профессиональную армию, при этом в ней должно быть задействовано все больше и больше женщин», — сказал Пашинян.

По его словам, «в стратегической перспективе срочная военная служба должна существенно измениться, превратившись в обязательные военные сборы и учения, которые должны проводиться несколько раз в течение жизни с определенной периодичностью».

«Хочу подчеркнуть, что в политическом плане наша армия не ставит перед собой задачу завоевания территорий, ее задача — охрана безопасности и защита территориальной целостности нашей страны», — сказал армянский премьер.

Он добавил, что обеспечение безопасности — самый большой вызов, стоящий сегодня перед Арменией. «Опыт показывает, что самый надежный способ обеспечить безопасность — это мир», — отметил Пашинян.