Чавушоглу рассчитывает на нормализацию ситуации в мире после встречи Путина с Байденом

Анкара надеется, что после контакта президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена и встреч России и НАТО ситуация на международной арене нормализуется, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью 24 TV.

«Как известно, состоится телефонный контакт Путина и Байдена для обсуждения украинского кризиса. На этот раз по инициативе российской стороны. 10-го и 12-го числа также состоятся двусторонние контакты в формате Россия — НАТО. После этих контактов надеемся на нормализацию ситуации, смягчение. Необходимо, чтобы эта напряжённость не продолжалась», — сказал министр.

Беседа глав государств, по данным Белого дома, назначена на 23:30 мск (00.30 — бак.вр.) в четверг, 30 декабря. Она состоится по инициативе российской стороны.