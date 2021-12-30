Ковид поразил и Аль Бано

Итальянский эстрадный певец Аль Бано (настоящее имя Альбано Карризи) заболел коронавирусной инфекцией. Он сообщил об этом в Facebook.

«Итак, вирус, проклятый вирус, COVID-19 поразил меня. Поразил до такой степени, что я не могу делать то, что было запланировано. Я здесь, надо бороться», — говорит исполнитель на опубликованном в соцсети видео.

Аль Бано прославился благодаря дуэту со своей женой Раминой Пауэр (супруги развелись в 1999 году). Наиболее известные песни Аль Бано и Рамины Пауэр — «Sharazan», «Felicita», «Ci sara», «Liberta».