Нет причин утверждать, что Иран тормозит переговоры по выполнению СВПД, считает Захарова

Россия не видит причин утверждать, будто Иран тормозит переговоры в Вене по возвращению к полноценному исполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом заявила в четверг на брифинге директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Мы не видим причин утверждать, будто иранская сторона тормозит этот процесс, — отметила она. — Собственно говоря, это и не в ее (иранской стороны) интересах, о чем Тегеран неоднократно заявлял, поскольку пока СВПД буксует, незаконные американские санкции продолжают действовать».