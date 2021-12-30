Байрамов и Лавров обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе

30 декабря 2021 года состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и России.
Как говорится в сообщении МИД Азербайджана, Джейхун Байрамов и Сергей Лавров обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе, реализации пунктов трехсторонних заявлений.
Стороны уделили внимание последним событиям в регионе, в том числе состоявшейся в Москве учредительной встрече механизма консультаций 3+3, а также встрече представителей азербайджанской и армянской общественности, поделились мнениями.
Стороны также обсудили актуальные вопросы повестки дня двусторонних отношений и другие темы, представляющие взаимный интерес.
В ходе телефонного разговора министры обменялись поздравлениями в связи с Новым годом.