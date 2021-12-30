Ереванская «Грапарак» зафиксировала рост желающих уехать из Карабаха армян

Ситуация среди армянского населения, проживающего в Карабахе, остается напряженной. Как пишет ереванская «Грапарак», пресс-конференция премьера Армении Никола Пашиняна 24 декабря и несколько сделанных после нее заявлений «всколыхнули» армянское население.

«Люди обеспокоены тем, что Армения отказывается от них, и думают, что Пашинян готовит почву для окончательного отказа от процесса заботы об Карабаха и ведения переговоров о нем», – пишет издание.

Как утверждает автор заметки, армянское население считает, что Армения «уже достигла договоренностей с лидерами Азербайджана и Турции и будет двигаться по их сценарию, в котором «нет независимого Карабаха».

По информации издания, количество людей, намеревающихся эмигрировать после пресс-конференции Никола Пашиняна, «резко увеличилось», и даже те, кто прежде говорил, что никогда не уедут из Карабаха, теперь думают об отъезде.

«И даже если они сами останутся, они хотят вывезти свои семьи. Люди говорят, что Пашинян решил отдать Карабах раз и навсегда», – пишет «Грапарак».