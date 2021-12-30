Россия будет регулярно проводить контакты общественных кругов Азербайджана и Армении

Москва намерена на регулярной основе проводить контакты общественных кругов Баку и Еревана для нормализации отношений двух стран.

Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Мы полагаем чрезвычайно актуальной подобную объединительную повестку, которая содействует выходу на предметные договоренности, которые формируют атмосферу для движения вперед и по другим направлениям, поэтому мы в перспективе рассчитываем проводить такие контакты на регулярной основе, в том числе в Азербайджане и в Армении», — сказала она, комментируя проходившую с 23 по 24 декабря в Москве встречу представителей научной и творческой общественности обеих стран.

«Участники были едины в том, что видят роль интеллигенции в снижении градуса недоверия между азербайджанским и армянским народами», — добавила дипломат.

Как отметила Захарова, Москва считает, что данная встреча достигла цели восстановления доброжелательного общения научных, творческих элит двух стран и создания благоприятных условий для последовательной нормализации отношений между Баку и Ереваном.

«Настрой на конструктивный диалог был продемонстрирован в том числе при обсуждении чувствительных гуманитарных тем. Это и возвращение Азербайджаном армянских военнопленных, передача Арменией оставшихся карт минных полей. Мы поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать подобные начинания и это конкретное», — подчеркнула она.

Представители общественности Азербайджана и Армении в период с 23 по 24 декабря провели первую после завершения военного конфликта в Нагорном Карабахе встречу в Москве, на которой обсудили меры по смягчению напряженности в отношениях между народами двух стран.