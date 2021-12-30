Захарова прокомментировала предложение Турции стать посредником в отношениях России и НАТО

Турция — член НАТО, а решения в Альянсе принимаются на основе консенсуса, поэтому термин «посредничество» в данном случае вряд ли подходит, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru. Так она прокомментировала заявления турецкой стороны о готовности стать посредником в отношениях РФ и НАТО.

Реальным вкладом в улучшение отношений России и НАТО могла бы стать поддержка недавних предложений по проблематике гарантий безопасности, — сказала Захарова.

Такая помощь НАТО, по её мнению, могла бы стать свидетельством роли Анкары в Альянсе и возможности её дипломатического мастерства. При это дипломат подтвердила продолжение работы в направлении укрепления российско-турецких отношений.

Мы, конечно, настроены поддерживать контакт с турецкими партнёрами в интересах создания необходимой политико-дипломатической атмосферы и продолжения диалога по проблематике безопасности на евроатлантическом пространстве, — подчеркнула Захарова.