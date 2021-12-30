Путин считает, что России и Турции удастся вместе обеспечить региональную стабильность

Несмотря на трудности, связанные с пандемией коронавируса, за последнее время удалось немало сделать для развития российско-турецких связей – прежде всего в торгово-экономической, энергетической и военно-технической сферах, говорится в поздравительном письме президента России Владимира Путина турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю Нового года.

Российский лидер добавил, что хорошие перспективы имеет взаимодействие в мирном освоении космоса и производстве антивирусных вакцин. Он также выразил уверенность, что совместными усилиями удастся обеспечить дальнейшее развитие плодотворного двустороннего сотрудничества, а также тесного партнёрства в международных делах на благо дружественных народов России и Турции, в интересах упрочения региональной стабильности и безопасности.