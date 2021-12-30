Путин поздравил Ильхама Алиева с Новым годом

Президент России Владимир Путин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с Рождеством и наступающим Новым, 2022 годом.

В поздравлении отмечено, что встречи глав двух государств в Москве и в Сочи в уходящем году в полной мере подтвердили прочность стратегического партнёрства между Россией и Азербайджаном. Выражена надежда на продолжение конструктивного диалога и тесной совместной работы по дальнейшему наращиванию всего комплекса российско-азербайджанских связей – это, как подчёркивается, отвечает коренным интересам народов двух государств, сообщается на сайте Кремля.