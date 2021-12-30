Алиевы ознакомились с парком Низами Гянджеви, созданном на месте «Лунопарка». Фотографии

Президент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с условиями в парке Низами Гянджеви, созданными после реконструкции.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В парке площадью 11,2 га в Хатаинском районе Баку созданы все условия для отдыха жителей и гостей столицы.

Место, которое когда-то называлось «Лунапарком», долгие годы находилось в запустении. Парк, излюбленная зона отдыха жителей окрестностей, нуждался в капитальном ремонте. Этот вопрос был решен указом президента Ильхама Алиева от 19 апреля 2021 года.

Был произведен капитальный ремонт и реконструкция одно- и двухэтажных офисных зданий, создано искусственное озеро, построены амфитеатр и летний кинотеатр, создан фонтанный комплекс и современная система освещения. В парке есть современные скамейки разного размера, спортивные сооружения, детский развлекательный комплекс.

Перед летним кинотеатром построена новая старинная замковая стена из речных камней. Парк благоустроен, высажены тысячи деревьев и кустарников, декоративных растений.