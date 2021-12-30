Жириновский – Алиеву: «Как мудрый руководитель прекрасной страны Вы …»

Руководитель фракции Либерально-демократической партии России в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву.

Жириновский поздравил президента с 60-летием.

«Как мудрый руководитель прекрасной страны Вы внесли весомый вклад в процесс перемен в республике и сегодня продолжаете реализацию очень важных государственных программ. Уверен, что вы гордитесь достигнутыми результатами, но уверенность в достижении большего неиссякаема. Надеюсь, что под вашим руководством отношения между нашими странами станут более взаимовыгодными на основе взаимного уважения.

Желаю Вам крепкого здоровья, больших успехов в делах, а вашему народу — процветания и прогресса», — сказано в поздравлении.