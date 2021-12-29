Олаф Шольц поддерживает проект «Северный поток – 2»

Новый канцлер Германии Олаф Шольц неожиданно занял по трубопроводу «Северный поток – 2» ту же позицию, что и его предшественница Ангела Меркель, которая поддерживала проект. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на New York Times.

Автор материала напоминает, что европейские партнеры ФРГ опасаются, что запуск трубопровода лишит платы за транзит Украину и другие страны с газотранспортными системами. США, в свою очередь, полагают, что «Северный поток – 2» является угрозой безопасности Европы и позволяет России давить на регион. В Вашингтоне продолжают активно препятствовать реализации проекта.

«В правительстве Шольца тоже все непросто. Лидеры зеленых делают заявления в поддержку европейских и американских требований», — говорится в статье.

Эксперт из Немецкого института международных дел и проблем безопасности, занимающийся вопросами энергетики и климатической инфраструктуры, Якопо Мария Пепе, считает трубопровод страховкой на случай роста газовых цен или дефицита энергоресурсов. Остановка проекта, отметил он, ослабит позиции Германии как самой сильной страны в Европе.

«Думаю, в конечном итоге он будет сертифицирован, но с определенными условиями, среди которых сохранение транзитных поставок через Украину <…> Я считаю, что политика сыграет свою роль, причем немалую», — сказала старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Катя Ефимова.