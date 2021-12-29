Экс-губернатор Калифорнии и знаменитый актер Арнольд Шварценеггер официально разорвал брак с супругой Марией Шрайвер. Об этом пишет «Корреспондент» со ссылкой на TMZ.

Их бракоразводный процесс длился десять с половиной лет. В суде это объяснили «отсутствием мотивации» и урегулированием споров о разделе имущества. Хотя еще 27 декабря его супруга заявляла о возможности сохранить брак.

Отметим, Арнольд Шварценеггер вступил в брак с тележурналисткой и племянницей президента США Джона Кеннеди Марией Шрайвер в 1986 году. У них есть четверо детей.

Причиной развода стал роман Шварценеггера и внебрачный ребенок.