Политолог Полоскова: Новую войну с Азербайджаном Армения проиграет, а дальше – распад страны

Вчера, 28 декабря, в Санкт-Петербурге прошел традиционный неформальный саммит глав стран СНГ. В нем также по приглашению президента России Владимира Путина принял участие и президент Азербайджана Ильхам Алиев. После успехов азербайджанской дипломатии в сочинской и брюссельской встречах, немало экспертов выстраивали предположение — будут ли подписаны какие-то документы между Азербайджаном и Арменией в результате саммита, состоятся ли переговоры тет-а-тет Ильхама Алиева и Никол Пашиняна и о чем удастся договориться в этот раз? Конечно, один из главных вопросов – необходимость более конкретно приблизиться к деталям реализации положений Трехстороннего договора и подписанию окончательного мирного прогресса. В этом смысле, безусловно, присутствует прогресс в переговорах, но при этом, очевидно, что спорных и нерешенных моментов еще немало. Итак, каковы итоги встреч лидеров Азербайджана и Армении, о чем удалось договориться и каковы успехи Баку в этом вопросе?

«На церемонии фотографирования главы двух стран встали рядом, что естественно, так как по протоколу лидеры государств-участников саммита и должны располагаться по алфавиту. Но, судя по внешним признакам, между главами Азербайджана и Армении уже сложились после встреч в Сочи и Брюсселе нормальные рабочие отношения. Процесс урегулирования перешел в стадию действий. И это радует всех, кто хочет мира на Южном Кавказе».

Такое мнение в беседе с Minval.az высказала доктор политических наук, государственный советник РФ первого класса, российский политолог Татьяна Полоскова, добавив при этом, что накануне саммита, Никол Пашинян заявил на своей странице в Facebook, что намерен пообщаться на этом мероприятии в формате неформальной встречи с президентом Азербайджана.

Однако главный вопрос организации переговорного процесса, по мнению политолога, был решен еще до саммита. Пашинян, по ее мнению, публично подтвердил свою готовность выполнять пункты подписанных соглашений, чем вызвал резкое неудовольствие реваншистов из карабахского клана и т.н. «министров и депутатов «НКР».

Как отмечает Полоскова, особое возмущение «Кочаряна и Ко» вызвали высказывания Пашиняна по статусу Карабаха, в которых премьер заявлял, что с 2016 года сепаратистский режим потерял теоретическую возможность статуса вне состава Азербайджана.

«Кроме этого, экс-президент Армении Кочарян считает «дипломатическим извращением демаркацию границ» и т.д. Если Кочаряна так потянуло на сексопатологические термины, то его высказывания похожи на политический эксгибиционизм. Кто-то это испугается, кого-то оторопь возьмет, а кто-то и у виска покрутит. И таких все больше, в том числе, и среди армян», — отметила политолог.

По мнению Полосковой, можно сколько угодно критиковать Пашиняна, он, похоже, уже привык жить «в ядовитой атмосфере в родной стране».

«Но что взамен может предложить Кочарян и его камарилья? Новую войну? Армения ее проиграет. А дальше – распад страны. Пошли накануне Нового года лидеры опереточного режима в Карабахе на прямой конфликт с руководством Армении, а дальше что? Пройдет время и «предателю» Пашиняну еще памятники в Армении будут ставить. Хотя бы за то, что ему, похоже, все-таки удастся урегулировать долгий конфликт с Турцией. Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын на встрече с турецкими гражданами, проживающими в Чикаго, заявил, что армяно-турецкие отношения близки к нормализации. И это тоже станет гарантией длительного мира на Южном Кавказе», — отметила политолог.

Как отмечает эксперт, симптоматично, что некоторые эксперты из Еревана уже не обсуждают вопросы демаркации и делимитации границ, а начинают на будущее расставлять «красные флажки» для Пашиняна.

В частности, как добавляет политолог, директор Института востоковедения Национальной Академии Наук Армении Рубен Сафрастян на днях выразил уверенность, что с Турцией у Еревана «ничего не срастется».

«Почему не срастется? А потому что Турция, якобы, требует от Армении «невозможного». А именно: «отказ от политики признания геноцида армян в Османской империи, отказ Армении от поддержки Нагорно-Карабахской Республики и официальное подтверждение Ереваном своей приверженности Карскому договору от 1921 года, а сейчас к ним добавилось и четвертое требование – открытие так называемого «Зангезурского коридора»». На самом деле господин ученый просто выставляет перед Пашиняном «красные флажки». Типа, вот за эту черту не выходи», — пояснила российский политолог.

По ее словам, «геноцид» – весьма спорное явление. И на ее взгляд, его вообще не было.

«И не только на мой, но и весьма уважаемых международных организаций. Другое дело, что тему армянского геноцида давно превратили в инструмент решения политических вопросов и элементарного заработка. Отказ Армении от поддержки «НКР» — что тут имеется в виду? Карабах — часть другого государства. Хотят помогать, например, одиноким старикам-армянам — так кто против? Насчет Карского договора, пусть юристы разбираются. А Зангезурский коридор – это вообще из другой оперы. Ничего катастрофического для армянского народа в этих вопросах нет», — отметила политолог.

По ее словам, вполне понятно, что демаркация и делимитация – это дело не одного месяца. Нужна специальная комиссия, решение множества технических вопросов.

«Это же бюрократическая история в том числе. Не хочу загадывать, но думаю, что 2022 год вполне может стать годом решения данного вопроса. Что касается мира на Южном Кавказе, то хочется, чтобы там разрешились и другие территориальные проблемы. В Грузии есть такая поговорка: «Миром правят не цари, миром правят времена». Мы связаны тысячами нитей с другими народами и странами, потому хочу пожелать всем, чтобы 2022 год был годом доброго и мирного времени», — резюмировал наш собеседник.

В. Мансуров