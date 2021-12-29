Руденко: Москва, Ереван и Баку досогласовывают параметры запуска инфраструктур в регионе

Россия, Армения и Азербайджан в рамках трехсторонней рабочей группы досогласовывают параметры запуска совместных инфраструктурных проектов. Об этом заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Андрей Руденко.

«Считаем данный формат одним из ключевых в работе по нормализации азербайджано-армянских отношений… В настоящее время, как было условлено лидерами трех стран в Сочи, досогласовываются параметры запуска совместных инфраструктурных проектов», — заявил он.

По его словам, подход российской стороны состоит в том, что соответствующие решения могут быть устойчивыми только при наличии консенсуса между Баку и Ереваном.

«Поэтому мы выступаем за сбалансированное обеспечение интересов азербайджанской и армянской сторон в едином «пакете», — резюмировал замминистра.

Он напомнил, что в рамках этого механизма рассматривается весь комплекс вопросов разблокирования транспортных и экономических связей на Южном Кавказе, включая восстановление как железнодорожного, так и автомобильного сообщения в регионе.