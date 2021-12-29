Байрамов принял нового посла Алжира в Азербайджане

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял копию верительных грамот новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Алжирской Народной Демократической Республики в нашей стране Абдельвахаба Османа.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Министр Джейхун Байрамов поздравил алжирского посла с назначением и пожелал успехов в его деятельности.

Министр подчеркнул важность взаимодействия двух стран в политической, экономической, гуманитарной сферах, в том числе в сфере расширения связей между людьми. Было отмечено, что наши страны успешно продолжают сотрудничество в ООН, Организации исламского сотрудничества, Движении неприсоединения и других международных платформах. До внимания посла было доведено, что азербайджанская сторона высоко ценит постоянную поддержку Алжиром позиции Азербайджана по бывшему армяно-азербайджанскому конфликту.

Министр Дж.Байрамов проинформировал посла о текущей ситуации в регионе, процессе постконфликтного восстановления и строительства, вопросах, связанных с выполнением трехсторонних заявлений, возможностях нормализации отношений с Арменией и шагами, предпринятыми Азербайджаном в этом направлении, взгляде Азербайджана на будущее развитие региона в условиях мира, безопасности и прогресса.

Посол Абдельвахаб Осман выразил удовлетворение своим назначением в Азербайджан. Подчеркнув важность укрепления политических и экономических связей между Азербайджаном и Алжиром, посол сказал, что приложит для этого все усилия.

Стороны обменялись мнениями о перспективах развития двусторонних отношений.