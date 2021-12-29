В Баку открылась крупнейшая ветеринарная клиника Южного Кавказа

Сегодня вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель общественного объединения IDEA Лейла Алиева приняла участие в открытии в Низаминском районе Баку крупнейшей ветеринарной клиники на Южном Кавказе как по территории, так и по числу имеющегося оборудования.

Ветеринарная клиника НИИ ветеринарии Минсельхоза построена по современным стандартам.

В ходе знакомства министр сельского хозяйства Инам Каримов сообщил, что в клинике, расположенной на территории института и занимающей площадь в 1000 квадратных метров, будут лечить не только домашних, но и сельскохозяйственных животных. Впервые на Южном Кавказе вводится в эксплуатацию ветеринарная клиника такой большой площади, оснащенная современным оборудованием.

В ветеринарной клинике будет работать около 20 сотрудников, включая частных ветеринаров, фельдшеров и лаборантов. В клинике будет прием, карантин, стационар, терапия, токсикология, дерматология, офтальмология, хирургия, УЗИ, рентген, биохимическая лаборатория, а также машина скорой помощи.