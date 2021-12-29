Иранский посол – о преодолении кризиса между Баку и Тегераном и уговорах Тбилиси присоединиться к формату «3+3»

В отношениях между Исламской Республикой Иран и Азербайджанской Республикой открылась новая глава. Об этом, как передает Minval.az, в интервью Tehran Times сказал посол Ирана в Азербайджане Сеид Аббас Мусави, отметив, что недавняя напряженность между двумя странами, возникшая после пограничных столкновений между Азербайджаном и Арменией, была «непреднамеренной и искусственной».

«Теперь я могу с уверенностью сказать, что началась новая глава в отношениях между двумя соседними странами», — сказал он.

Посол также позитивно оценил визит министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахяна в Баку 22-23 декабря, поскольку он провел плодотворные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и спикером парламента Сахибой Гафаровой.

«Нам удалось преодолеть эту напряженность благодаря мудрости лидеров двух стран и дипломатов двух стран, и я могу честно сказать, что мы преодолели эту напряженность и открыли новую главу в отношениях между двумя дружественными странами, братьями, соседями и мусульманами в этом регионе», — отметил посол.

Мусави также прокомментировал первую встречу в формате «3+3».

«Другой смысл и интерпретация формата «3+3» заключается в том, что страны региона полагаются на себя в решении региональных вопросов. Исламская Республика Иран, Турция, Россия, как три крупнейших государства в регионе, а также три страны — Азербайджанская Республика, Республика Армения и Грузия — это шесть стран, которые должны продолжить работу в этом формате. Грузия не участвовала в этой встрече из-за разногласий с некоторыми странами в этом формате, но все члены пытаются убедить эту страну участвовать в формате «3+3», чтобы они могли решить проблемы региона в рамках этого формата. Похоже, эти страны хотят превратить этот формат в устойчивый механизм в региональном порядке, и, дай Аллах, это предотвратит иностранное вмешательство в региональные вопросы», – отметил он.