Натик Джафарлы – об итогах года в экономике: «Азербайджан с честью выдержал испытание войной и пандемией»

Заканчивается год Быка, и совсем скоро в права вступит Тигр – свирепый и мудрый, и мы все очень надеемся, что он принесет нам удачу и благосостояние. А пока что стоит оглянуться на уходящего Быка, и посмотреть, каким было его правление.

Итоги уходящего года для сайта Minval.az подводит эксперт-экономист Натик Джафарлы, отметивший, что 2021 год во всем мире прошел под тенью пандемии.

— Экономические проблемы — особенно с логистикой и инфляцией – были весьма сильными, это происходило повсеместно, что влияло на мировую экономику в целом, и в начале года в Азербайджане макроэкономические показатели были не очень хорошими. Но начиная с мая месяца рост ВВП страны усилился, что позволило правительству страны принять больше социальных проектов, социальных решений.

Министерство экономики Азербайджана по итогам этого года прогнозирует рост ВВП на уровне 5,3%. При этом Всемирный банк также улучшил прогноз по росту экономики в Азербайджане в 2021 году — с 2,9% до 5%. Согласно экспертным оценкам, в 2021 году темпы роста ВВП Азербайджана ускорились из-за быстрого восстановления нефтяного и ненефтяного секторов. Рост ненефтяного сектора в 2021 году может составить 7,1% за счет роста сферы услуг, сельскохозяйственного сектора и промышленности.

Мы заканчиваем год с ростом ВВП 5,3% и это — один из лучших результатов в нашем регионе, да и во всем мире этот рост стал одним из лучших результатов. Торговое сальдо у нас снова в плюсе – больше 4 миллиардов долларов – отличный результат, позволяющий держать курс маната на нынешнем уровне, несмотря на тот факт, что во всех соседних странах – особенно в Турции, происходили сильные изменения курса своих национальных валют.

Азербайджанский манат уже 4-й год уже стабильно существует и это благодаря тому, что в Азербайджане торговый баланс последние годы постоянно был в плюсе, и девальвация, от которой страдали наши соседние страны, в нашей стране не произошла, и в ближайшее время ее не ожидается.

На освобожденных территориях были осуществлены большие инфраструктурные проекты, на которые было потрачено 2,2 млрд манатов в этом году, и это тоже улучшило экономические показатели, так как были созданы новые рабочие места и инфраструктурные проекты помогали Азербайджану стать драйвером экономики в целом. Это очень позитивный момент.

Единственный негативный момент – это усиление инфляционных процессов, как и во всем мире, цены в стране росли в течении года, и потому инфляция ожидается 2-значная. Но правительство приняло решение о росте пенсий, зарплат и социальных пособий. В целом с января месяца все эти категории граждан будут в целом получать на 20% больше, чем было в нынешнем году.

Яна Мадатова