Путин поздравил с новым годом Саркисяна

Президент России Владимир Путин направил поздравительное послание президенту Армении Армену Саркисяну по случаю наступающих праздников Нового года и Рождества, выразив надежду на дальнейшее развитие союзнического взаимодействия Еревана и Москвы. Об этом сообщила пресс-служба аппарата армянского президента.

«Отношения Армении и РФ основываются на добрых традициях дружбы, культурной и духовной близости. Уверен, что в наступающем году союзническое взаимодействие, конструктивное сотрудничество в различных сферах получат дальнейшее развитие на благо наших братских народов и в интересах укрепления региональной стабильности и безопасности. Желаю вам, уважаемый Армен Варданович, вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья и успехов», — отмечается в послании.

Как сообщила пресс-служба президентского аппарата, российский лидер также пожелал всем гражданам Армении мира и благополучия.