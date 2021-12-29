МИД: Азербайджано-пакистанское стратегическое партнерство успешно развивается

«Следует отметить, что наши отношения стратегического партнерства с Пакистаном успешно развивались в 2021 году», говорится в информационном бюллетене МИД по итогам 2021 года.

«Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 28 ноября 2021 года в Ашхабаде встретился с президентом Исламской Республики Пакистан Арифом Алви, 13-14 января 2021 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов совершил официальный визит в Исламскую Республику Пакистан, 1-2 декабря 2021 года в Баку состоялось 7-е заседание Совместной азербайджано-пакистанской межправительственной комиссии», — отмечается в сообщении.