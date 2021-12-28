Более половины мировых запасов зерна находятся в Китае

Более половины всех мировых запасов зерновых сосредоточено в Китае, пишет NIKKEI Asia.

Такая ситуация привела к резкому росту цен в мире и голоду в ряде стран.

Отмечается, что запасы продовольствия в Китае находятся на исторически высоком уровне. В частности, запасов пшеницы может хватить стране на полтора года.

По прогнозам Министерства сельского хозяйства США, в первой половине 2022 года Китай сосредоточит 69% мировых запасов кукурузы, 60% риса и 51% пшеницы.

Также издание отмечает, что накопление запасов зерновых Китаем является одной из причин роста цен на продовольствие в мире, которое составило примерно 30% в ноябре.