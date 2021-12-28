Ожидается подписание соглашения между АПБ Азербайджана и Россельхознадзором

Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана и Россельхознадзор подпишут соглашение о сотрудничестве в области безопасного использования пестицидов и агрохимикатов между ведомствами, заявил председатель АПБ Гошгар Тахмазли.

«На этапе согласования находится проект Соглашения о сотрудничестве в области безопасного использования пестицидов и агрохимикатов между ведомствами. В адрес Россельхознадзора направлена подробная информация об использовании таких веществ производителями томатов и яблок. В ближайшее время она будет дополнена аналогичными сведения в отношении предприятий по выращиванию хурмы, картофеля и фундука», — сказал Тахмазли в ходе видеоконференции с главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом.

По его словам, 2021 год стал наиболее плодотворным с точки зрения сотрудничества ведомств. «Азербайджанская сторона при научно-технической поддержке со стороны Россельхознадзора усилила контроль за выявлением вирусных и бактериальных заболеваний, остаточных количеств химических средств защиты растений в семенной и плодоовощной продукции, отправляемой в Россию», — сказал Тахмазли.

Он также сообщил, что с 1 декабря изменился порядок инспектирования азербайджанских предприятий. «Решение о возобновлении возможности торговли принимаются на основании инспекций АПБ и предоставления результатов обследования в адрес Россельхознадзора», — подчеркнул председатель ведомства.