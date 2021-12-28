Турция намерена попасть в десятку ведущих экономик мира

«Инструменты, разработанные правительством в экономике, спасли страну от порочного круга. Целью Анкары является попадание в топ-10 экономик мира».

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на церемонии вручения научных наград Совета по научно-техническим исследованиям Турции (TÜBİTAK) и Академии наук Турции (TÜBA).

«С помощью пройденного нами пути в экономике и разработанных нами инструментов мы спасли нашу страну от порочного круга, в котором она оказалась в прошлом. Вытащили из-под колес нестабильности, в которых она застряла, и механизма незащищенности. … Наш путь — это инвестиции, занятость, производство, экспорт и рост. Наша цель — войти в топ-10 экономик мира», — сказал турецкий лидер, которого цитирует РИА Новости.