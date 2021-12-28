Гарибашвили: Алиев и Пашинян заинтересованы в установлении мира в регионе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев заинтересованы в том, чтобы в Закавказье установился мир. Об этом заявил в эфире телеканала «Имеди» премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

«Я лично приложил много усилий для этого процесса. Я много раз разговаривал с президентом Алиевым, премьер-министром Пашиняном, выступая с этой инициативой. У Грузии всегда было и остается правильное место и роль на Кавказе, и мы должны укреплять это направление», — сказал Гарибашвили.

Он отметил, что главы Азербайджана и Армении стремятся перевести отношения двух стран на новый уровень, когда можно будет обсуждать инфраструктурные, торговые, экономические и другие проекты. Гарибашвили считает, что он играет в этом важную роль.