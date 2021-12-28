В Турции власти заберут у населения часть вкладов в долларах и евро

Центробанк Турции с 7 января 2022 года вводит комиссию за хранение денег в банках в иностранной валюте. Размер комиссии составит 1,5 процента в год, сообщает со ссылкой на письмо регулятора турецкое агентство Anadolu.

Забирать у населения часть вкладов в долларах и евро власти начнут на фоне обвального падения турецкой лиры за последние три месяца. Сумму комиссии станут рассчитывать на основе средних остатков к концу квартала, а снимать средства — в первый рабочий день после его завершения.

Причиной проблем с национальной валютой, по оценкам экономистов, стало снижение ключевой ставки Центробанка с 19 процентов до 14-ти за последние три месяца на фоне рекордной за последние годы инфляции. В руководстве Турции с такими оценками не согласны, считая, что обвал провоцируют спекулянты.