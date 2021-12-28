Фарид Шафиев: Не жду подписания каких-то важных документов, но разговор по ключевым вопросам состоится

Президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению президента России Владимира Путина 28 декабря прибыл в Санкт-Петербург для участия во встрече глав государств СНГ. Известно, что в аэропорту Пулково-2 главу государства встретил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и другие официальные лица. Стоит также напомнить, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее говорил о подготовке личной встречи глав стран СНГ в Северной столице. Как заявляла ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, встреча лидеров будет посвящена координации позиций по главным международным и региональным темам, а также подведению итогов года.

«По традиции лидеры стран Содружества подведут итоги работы организации в текущем году, определят основные задачи на перспективу. Наверное, можно ожидать, что эта традиция сохранится, так как, как правило, уделяется внимание вопросам многопланового взаимодействия в рамках СНГ, проходит сверка позиций по основным международным, региональным темам», — сказала Захарова.

Эксперты также полагают, что в рамках неформального саммита может пройти и встреча лидеров Азербайджана и Армении. Не исключается, что в переговорах могут принять участие вице-премьеры России, Азербайджана и Армении Алексей Оверчук, Шахин Мустафаев и Мгер Григорян, а также главы оборонных ведомств и министры иностранных дел. Стоит отметить, что декабрь стал рекордным по уровню политический активности в формате переговорного процесса, что проводит Азербайджан с Армений уже большого года, с момента окончания победоносной 44-дневной войны. В этом смысле политические инициативы Ильхама Алиева по всем ключевым вопросам, начиная с заключения трехстороннего соглашения в Москве от 10 ноября, не случайно целый ряд международных экспертов называют «блестящими». Каждый этап переговоров с Арменией, будь то Сочи или Брюссель, заканчивался ощутимым триумфом и продвижением интересов Азербайджана. При этом, что немаловажно, в формате переговоров Баку выступает не только как победитель Второй Карабахской войны, но и как главный модератор процесса налаживания мирной жизни во всем регионе Южного Кавказа. Итак, каких результатов ждать от поездки главы государства в Санкт-Петербург?

«Говоря о визите Ильхама Алиева в Санкт-Петербург для участия в рамках неформального саммита глав государств СНГ, думаю, сегодня не стоит стоит ждать подписания каких-то важных документов. Скорее, состоится обмен мнениями по многим важным вопросам, касающихся урегулирования отношений и диалога Баку и Еревана».

Такое мнение в беседе с Minval.az высказал председатель Центра анализа международных отношений, политолог Фарид Шафиев, отметив при этом, что конечно, это тоже немаловажный момент, тем более, если учесть, что разговор будет проходить на уровне глав государств.

— После успеха в брюссельской встрече, Москва, возможно, хочет показать, что держит инициативу в своих руках. Но на мой взгляд, это, в конечном итоге, только лишь послужит прогрессу по тем вопросам, что стоят на повестке дня. Такие усилия надо только приветствовать, — отметил глава ЦАМ.

Как отметил Шафиев, «обмен мнениями наверняка заденет широкий спектр вопросов».

— Темы, которых коснется глава государства на встрече, затронут, пожалуй, широкий спектр вопросов по исполнению и реализации положений трехстороннего договора от 10 ноября. Это вопросы разблокирования транспортных коридоров, делимитации и демаркации границы, и ряд гуманитарных вопросов, — отметил собеседник Minval.az.

В. Мансуров