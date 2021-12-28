Шойгу о миротворцах в Карабахе: Все больше и больше там мира и спокойствия

Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе выполнил сложные задачи по разведению враждующих сторон и сейчас решает в регионе плановые профильные задачи, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве страны.

«Введением наших миротворческих сил мы сумели успокоить ситуацию и дальше идут шаги по выполнению плановой работы. Теперь ее можно уже назвать плановой. Постепенно жизнь возвращается в этот регион. Все больше и больше там мира и спокойствия», — сказал Шойгу.

По его словам, «в этом огромная заслуга всех тех, кто занимался оказанием медицинской помощи, гуманитарной помощи».

«Ну и конечно — всех тех, кто стоит круглые сутки на постах миротворцев», — сказал министр.

Он выразил благодарность всем командирам, военнослужащим, рядовому, сержантскому составу, которые несут службу в Нагорном Карабахе, Сирии, на других российских базах за рубежом.

«Но особенно в этих двух точках. Все, что было, скажем, год назад, в Карабахе, когда была крайне тяжелая, крайне острая ситуация, усилиями нашего Верховного главнокомандующего, который вел эти переговоры, эту работу фактически в круглосуточном режиме, преодолено», — отметил Шойгу.

Министр поблагодарил и военных строителей, которые за год ввели в строй более 3000 объектов.