Северная Македония — о реализации проекта по импорту газа из Азербайджана

На данный момент подготовлены технико-экономическое обоснование, анализ рентабельности, оценка воздействия на окружающую и социальную среду и окончательный дизайн проекта газопровода между Северной Македонией и Грецией, который обеспечит доступ к азербайджанскому газу, сообщили Trend в министерстве экономики Северной Македонии.

В ведомстве заявили, что до принятия окончательного инвестиционного решения греческая сторона продолжает проводить рыночные тесты.

«Проект обеспечит доступ к газу из Азербайджана. Он направлен на укрепление отношений в энергетическом секторе между сторонами, а также между Северной Македонией и Европейским союзом, будет способствовать торговле природным газом между субъектами двух стран, обеспечит дальнейшее развитие газотранспортной сети Северной Македонии, повысит безопасность поставок и ликвидность газового рынка, степень использования газотранспортной инфраструктуры Греции», — сказали в министерстве.