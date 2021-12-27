Гарибашвили: Главы Азербайджана и Армении выступают за мир в регионе

У нас есть очень хорошая возможность воспользоваться новой ситуацией в регионе. Причина, по которой я говорю об этом, — позиция руководителей Азербайджана и Армении. Они оба выступают за мир в регионе.

Об этом в интервью телеканалу «Имеди» заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

«В этом году Грузия создала важный прецедент в регионе, и я очень рад, что это произошло при моем посредничестве. Мы создали первый прецедент между двумя дружественными (для нас) и соседними странами», — отметил он.

Говоря о Турции, Гарибашвили заявил следующее: «Несомненно, Турция — очень важный игрок в регионе. У нас очень близкие, дружественные и братские отношения с Турцией».