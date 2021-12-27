Круизный лайнер «Петр Великий» свяжет Азербайджан с Астраханской областью

Азербайджан будет развивать туристические проекты с Астраханской областью, — говорилось на рабочей встрече губернатора области Игоря Бабушкина с азербайджанской делегацией, информирует пресс-служба правительства российского региона.

«В плане туризма мы возлагаем большие надежды на круизный лайнер «Петр Великий». Рассчитываем, что к лету судно сможет полноценно выйти в рейс и станет флагманом круизного флота», — сказал он.

«Коллеги из прикаспийских стран выражают живой интерес к организации круизного сообщения по Каспию. Нам бы очень хотелось, чтобы это направление стало полноценным проектом», — отметил региональный лидер.