«Грэмми» могут отложить из-за «омикрона»

Церемонию вручения музыкальной премии Национальной академии искусства и техники грамзаписи «Грэмми» в 2022 году могут отложить на несколько месяцев из-за распространения нового штамма коронавируса «омикрон», передает Showbiz 411.

Организаторы хотят перенести запланированное на 31 января шоу на конец марта или начало апреля.

Мероприятие должно пройти в «Стейплз-центре» в Лос-Анджелесе, однако вещатель CBS и академия подыскивают другие площадки. Возможно, шоу будет перенесено в «Голливудскую чашу» — концертный зал под открытым небом.

Номинации «Грэмми» были объявлены в ноябре. Известно, что канадский рэпер Дрейк потребовал у Национальной академии искусства и техники грамзаписи вычеркнуть его из списка претендентов на музыкальную премию «Грэмми», пишет Variety.

Он претендовал на выдвижение в категориях «Лучший рэп-альбом» (Certified Lover Boy) и «Лучшее рэп-исполнение» (Way 2 Sexy).