На съемках фильма о Вирджинии Вулф у Кидман была депрессия

Актриса Николь Кидман в беседе с радио «Би-би-си» призналась, что страдала от депрессии во время съемок фильма «Часы» (2002) о писательнице Вирджинии Вулф.

54-летняя Кидман призналась, что после развода с Томом Крузом в 2001 году глубоко прониклась ролью покончившей с собой писательницы. «Я сама была сорвана с места, была в депрессии, не в своем теле. Я была открытым сосудом для идеи о том, что Вирджиния проходит сквозь меня. И я думаю, Стивен [режиссер Стивен Долдри] вел себя со мной деликатно, потому что понимал это», — делится звезда. «Я была открыта к пониманию этой роли, в этом красота актерской жизни», — добавила она.

За роль в «Часах» Кидман получила «Оскар» в номинации «Лучшая актриса».