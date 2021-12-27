В России уличили НАТО в подготовке к вооруженному конфликту

НАТО готовится к крупномасштабному вооруженному конфликту с Россией. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин, его слова приводит РИА «Новости».

«Военное строительство блока полностью перенацелено на подготовку к крупномасштабному вооруженному конфликту высокой интенсивности с Россией», — рассказал он на брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, аккредитованных в Москве.

По словам Фомина, в доктринальных документах Североатлантического альянса последних лет, в частности, в военной стратегии НАТО 2019 года, РФ «без каких-либо экивоков определена в качестве главного источника угроз коалиционной безопасности».

«Римская декларация до сих пор остается в силе. В ней, в частности, определено, что Россия и альянс не рассматривают друг друга как противника. Эта установка была подтверждена на саммите Совета Россия-НАТО в 2010 году в Лиссабоне», — отметил замминистра обороны РФ.