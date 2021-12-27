В Баку представили видеопроект «Магрибская принцесса»

В Баку в Art Tower Gallery состоялась презентация видеопроекта «Магрибская принцесса», посвященного героиням легендарной поэмы Низами Гянджеви «Семь красавиц». Создатель проекта — НПО Arts Council Azerbaijan.

Видеопроект реализуется в рамках фестиваля искусств Art Fest Nizami, посвященного Году Низами Гянджеви и 880-летию со дня рождения великого азербайджанского поэта и философа. Одна из креативных концепций проекта состоит в том, что в образы красавиц Низами попробовали вжиться медийные личности Азербайджана.

Образ магрибской красавицы в видеопроекте воплотила азербайджанский блогер, писатель, главный редактор русской версии online канала Baku TV Ната Османлы.

Над видео работали: чтец – Нияз Ильясоглу, видеограф – Симон Петер, художник по костюмам – Сабина Зулалова. Куратор проекта — Сона Гулиева. Озвучила ролик поэтесса и общественный деятель Ульвия Ахундова.

Art Fest Nizami включает в себя воркшопы для фотографов и художников, выставки, показы мультипликационных фильмов и другие мероприятия, посвященные творчеству великого Низами Гянджеви.

Основная цель фестиваля – привлечение творческих личностей к участию в различных совместных проектах, просвещение и повышение информированности молодого поколения о творчестве великого поэта.