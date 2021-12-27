НСТР выдал лицензии 5 компаниям

27 декабря 2021 года состоялось заседание Национального совета по телевидению и радио в онлайн-формате.

На заседании были рассмотрены заявки на получение лицензии вещателя кабельной сети, сообщили в Совете.

Соответствующими решениями Совета ОАО «Beeonline» и ООО «Startelecom» выдана бессрочная лицензия для кабельного вещателя (кабельное и Интернет вещание) с числом абонентов более 5000. ООО «ArtKom.Net», ООО «Real Telecom» и ООО «Fast Net Technology» выдана бессрочная лицензия для кабельного вещателя (Интернет вещание) с числом абонентов до 5000.