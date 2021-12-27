В МИД Ирана оценили визит Хусейна Амира Абдуллахиана в Азербайджан как плодотворный

Пресс-секретарь МИД Ирана Саид Хатибзаде оценил итоги состоявшегося на прошлой неделе визита в Азербайджан министра иностранных дел Ирана Хусейна Амира Абдуллахиана.

С.Хатибзаде оценил визит главы МИД в Баку как плодотворный и хороший для развития связей двух стран, передает АПА.

По его словам, это был один из лучших визитов, совершенных в рамках развития связей двух стран за последние несколько лет:

«Подготовка к этому визиту началась после визита заместителя премьер-министра Азербайджана в Тегеран. Были достигнуты очень хорошие договоренности для развития отношений».

Представитель МИД отметил, что недопонимание, возникшее между двумя странами, осталось позади.