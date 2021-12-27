Чавушоглу: Армения предлагает встречу в Москве, мы же выступаем за прямые контакты без посредников

С начала года были предприняты усилия по нормализации отношений с Арменией. На взаимной основе назначены представители по диалогу. В ближайшее время планируется возобновить авиасообщение между Стамбулом и Ереваном.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя итоги уходящего года на пресс-конференции в Анкаре, передает «Анадолу».

По его словам, в вопросе диалога с Арменией Турция тесно координирует свои действия с Азербайджаном.

Чавушоглу также напомнил о недавней встрече в Москве в формате «3+3». «Подобные встречи значимы, и Анкара готова принять последующую из них. Диалог в этом формате будет организован в ротационном порядке», — сказал он.

Касаясь встречи спецпредставителей Турции и Армении, Чавушоглу сообщил, что стороны скоординируют точную дату обсуждений в ходе телефонных бесед.

«Армянская сторона предлагает проведение встречи спецпредставителей в Москве. Мы же выступаем за прямые контакты с Арменией без посредников. Надеюсь, что спецпредставители двух стран оформят Дорожную карту диалога, — полезную для налаживания дальнейших контактов. Надеюсь также, что позитивные сигналы, озвучиваемые представителями Армении, проявятся в виде конкретных шагов», — сказал Чавушоглу.

«Что касается протоколов [по нормализации с Арменией от 2009 года], то смысл в этих документах отпал. В период подписания была проявлена добрая воля. Однако, как известно, самые важные пункты этих протоколов были аннулированы решением Конституционного суда Армении, поэтому эти документы остались в прошлом. К сожалению, они не возымели успеха в условиях того периода. Сегодня мы говорим уже о новом процессе в рамках которого возможны шаги по нормализации отношений, что внесет вклад в мир, стабильность и развитие на Южном Кавказе», — продолжил турецкий министр.

Думаю, в последующем будет полезным проведение регулярных встреч и телефонных разговоров спецпредставителей, отметил Чавушоглу.