МИД Армении: Дата встречи спецпредставителей Армении и Турции пока не назначена

Договоренность о дате встречи спецпредставителей Армении и Турции по нормализации отношений не достигнута.

Об этом в Facebook заявил пресс-секретарь МИД Армении Ваагн Унанян.

«На данный момент нет договоренности о дате встречи спецпредставителей Армении и Турции. Обсуждается возможность проведения встречи в Москве», — написал он.

Ранее в понедельник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил готовность провести встречу в Москве, одновременно подчеркнув, что Анкара выступает за «прямые контакты с Арменией без посредников».