Азербайджан позитивно оценивает встречу, проведенную в формате «3+3»

«Инициатива создания региональной платформы обсуждений «3+3» была выдвинута президентами Азербайджана и Турции».

Об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам 2021 года.

Он отметил, что учредительное заседание формата «3+3» состоялось в декабре в Москве: «Первая встреча была проведена в формате «3+2», а не в формате «3+3». Мы положительно оцениваем эту встречу, считаем удовлетворительными предварительные договоренности. Достигнута договоренность о проведении последующих встреч в порядке ротации в странах».

«Несмотря на то, что Грузия не участвовала, было решено передать ей результаты данных обсуждений», — добавил глава МИД.