Кадыров допустил присоединение Украины к России

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что если украинский президент Владимир Зеленский продолжит проводить антироссийскую политику, то Украину необходимо будет присоединить к России.

«Моё глубокое убеждение, если господин Зеленский и его команда так будут вести себя, то Украину должны присоединить к нашей стране. Украинцы — наш народ, это наша территория. Это моё мнение», — цитирует РИА Новости Кадырова.

Он также заявил, что сам давно бы «решил украинский вопрос», но нужно соответствующее поручение.

По словам Кадырова, западные страны заинтересованы в том, чтобы открыть на Украине свои военные базы и таким образом диктовать России условия.