Азербайджанцы подарили московским детям праздник

Азербайджанцы Москвы организовали новогодний праздник для детей столицы. Развлекательное игровое мероприятия «Новогодние приключения» прошло в молодежном центре Москвы «Планета молодых». Организаторами праздника выступила МНКА Азербайджанцев ЗАО г. Москвы. На протяжении нескольких лет национально-культурная автономия азербайджанцев Москвы проводит праздник для детей столицы. Кроме театрализованного представления ребятам были подарены новогодние подарки.

«Каждый Новый год для детей -это волшебная сказка. Время, когда сбываются мечты и происходит всевозможные чудеса. Наша организация с большим удовольствием проводит праздник для детей. В гости к детям пришли сегодня Дед Мороз, Снегурочка, Баба Яга и другие герои сказок. И конечно каждому ребенку мы подготовили новогодние сладкие подарки. Сегодня на празднике у нас не только дети из азербайджанских семей, но и дети наших российских друзей. Подарком для гостей праздника стало выступление Айсу Алиевой. Коллектив МНКА Азербайджанцев ЗАО г. Москвы провели мероприятия на высшем уровне, создали для детей праздничную атмосферу», — рассказал порталу «Москва-Баку» председатель МНКА Азербайджанцев ЗАО г. Москвы Али Казымов.