Элитное шампанское подорожало больше популярных активов

Премиальное шампанское в этом году выросло в цене больше, чем самые популярные активы, включая акции крупнейших IT-компаний и биткоин. Об этом пишет агентство Reuters.

На шампанское пришлось 15 из 20 мест в рейтинге самых подорожавших напитков в «индексе Бордо», который ведёт платформа LiveTrade. Так, стоимость вина Salon le Mesnil урожая 2002 года выросла в 2021 году более чем на 80% на LiveTrade и другой платформе — Liv-ex. Сейчас бутылка этого алкоголя продаётся примерно за 15 700 долларов (около 1,15 миллиона рублей). Биткоин же в этом году вырос в цене на 75%, а рост индекса NYFANG+TM, который учитывает акции Amazon, Meta, Google, Netflix и Tesla, оказался примерно в пять раз более скромным, чем удорожание Salon le Mesnil.

Кроме того, в этом году на 70% подорожали винтажные вина Krug 2002 и 1996 годов и Comtes de Champagne 2006 года. На 55% больше стали стоить марки Krug 2000, Dom Pérignon P2 2002, Bollinger La Grande Année 2007 и Cristal Rosé 2008. По словам экспертов, рост интереса инвесторов к дорогому вину спровоцировали несколько факторов: низкие ключевые ставки и большие накопления, которые образовались у состоятельных людей за время карантина в разных странах. Сказался и повышенный интерес к физическим активам на фоне растущего инфляционного давления.