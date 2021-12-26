В «Газпроме» отреагировали на обвинения в недопоставках газа

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов прокомментировал обвинения в адрес России и компании в недостаточных объемах поставок природного газа.

«Все обвинения в адрес России и «Газпрома» в том, что мы даем мало газа на европейский рынок, являются абсолютно беспочвенными и неприемлемыми, и не соответствующими действительности. А проще говоря, вранье и ложь», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1».

По словам Куприянова, «Газпром» готов поставлять дополнительные объемы газа в рамках действующих долгосрочных контрактов. При этом цена газа в рамках этих поставок существенно ниже, чем спотовые цены. Куприянов заявил, что все проблемы в Западной Европе создают себе сами и обвинять российскую компанию в этом не нужно.

«Лучше посмотреть в зеркало», — добавил Куприянов.