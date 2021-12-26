Экс-глава МИД Турции: Вероятность горячего конфликта между Россией и НАТО мала

Вероятность того, что конфликт между Россией и НАТО на Украине перейдет в горячую фазу, невелика. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал бывший глава МИД Турции Яшар Якыш.

«Потому что нет никаких условий для возникновения такого конфликта. А вероятность горячего конфликта между Россией и НАТО еще меньше. Потому что в известном смысле это означает начало Третьей мировой войны», — сказал он.

Якыш напомнил, что мандат Турции по руководству VJTF (Силы быстрого реагирования НАТО) истекает на следующей неделе.

«За столь короткий срок активизация этой группы будет воспринята как преднамеренный шаг, направленный на то, чтобы поставить Турцию в затруднительное положение в рамках НАТО. Это будет иметь тяжелые последствия для НАТО», — добавил он, подчеркнув, что Турция как член НАТО не может избежать участия в операциях VJTF.