Неопытность украинского президента Владимира Зеленского и его окружения, в которое входят его «соратники по комедийной студии», может иметь «страшные последствия», причём не только для самой Украины, пишет журналист The New York Times Эндрю Крамер. По его мнению, мало кто из «людей Зеленского» имеет какой-либо опыт «дипломатии или ведения войны».

В своей статье Крамер отмечает, что «комедия была неотъемлемой частью политического восхождения и личности Зеленского».

«Всё больше нарастает обеспокоенность неопытностью Зеленского и его окружения, которая может иметь ужасные последствия, причём не только для его страны. Любой неосторожный шаг способен привести к войне, которая грозит серьёзно ухудшить отношения между Россией и США», — говорится в материале.

По мнению журналиста, сам Зеленский, ранее работавший «телеактером и комиком», разместил своих помощников с «аналогичной историей» на ключевых постах в правительстве, включая высших советников, законодателей, администраторов и «даже начальника разведки».